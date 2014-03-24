Театр "Шалом" подготовил для посетителей ночную программу

Акция "Ночь в театре" стартует в еврейском театре "Шалом" 26 марта в 19.00. Гостям покажут спектакль "Мадам Роза" по пьесе Николая Коляды, который взял за основу книгу французского писателя Ромена Гари "Вся жизнь впереди".

Это произведение обладатель Гонкуровской премии выпустил под псевдонимом Эмиль Ажар. Помимо спектакля посетителей театра ждет рассказ о творчестве Ромена Гари, чей 100-летний юбилей празднуют в 2014 году.

Обсудить "Мадам Розу" можно в "Театральной гостиной". Здесь же поговорят о судьбе писателя и его книгах. Вести дискуссию будет художественный руководитель театра Александр Левенбук.

На ночные мероприятия в театр "Шалом" приглашены телеведущий Борис Ноткин, сатирик Ефим Смолин, театральный критик Лев Аннинский, писатель и радиоведущий Арсений Дежуров.

Вход бесплатный.