Семейную драму представят в Москве артисты питерского "Этюд театра"

Фото:start-std.ru

В четверг, 27 марта, сетевое издание m24.ru проведет онлайн-трансляцию спектакля "Пару дней и все", который в "Боярских палатах" СТД представят артисты питерского "Этюд театра". Константин Малышев, Вячеслав Коробицын, Юрий Николаенко сыграют роли отца, брата и сына. Пока на плите будет вариться суп, герои расскажут истории "за жизнь", поделятся семейными байками.

"У каждого из нас, где-то дома лежат старые видеокассеты. На них наше смешное идиотическое прошлое. Развязные красномордые родственники, потому что снимали обычно Новый год или чей-то юбилей. С экрана обязательно кто-то пытается петь, или танцевать. И смотреть такое домашнее кино или стыдно, или больно. Стыдно, потому что ты там прыщавый подросток. А больно, потому что там люди, которых уже нет", – отметили организаторы.

Добавим, что артисты Малышев, Коробицын и Николаенко - выпускники мастерской Вениамина Фильштинского.

Продолжительность действия по пьесе Виктора Красовского – один час. В спектакле присутствует ненормативная лексика.

Когда: 27 марта в 20.00 27 марта в 20.00 Кто: "Этюд театр" (Санкт-Петербург) О чем: о драме одной среднестатистической семьи Кому смотреть: тем, кто питает слабость к современному театральному искусству



Начало трансляции в 20.00. Запись будет выложена на сайте.