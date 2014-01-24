Национальные театры Москвы: от "Шалом" до "Ромэн"

Спектакль "Грушенька". Театр "Ромэн". Фото: teatr-romen.ru

Единственный в мире цыганский театр "Ромэн" 24 января отмечает день рождения. Вот уже более 80 лет здесь радуют зрителей уникальным самобытным искусством. Сегодня "Ромэн" известен не только московской, но и зарубежной публике, а смотрят спектакли о таборных играх, принцессе Кристане и бубновом короле даже те, кто имеет весьма поверхностное представление о цыганских традициях.

M24.ru решил узнать, кто, как говорится, заложил первый камень театра "Ромэн" на Ленинградском проспекте, а также провести экскурс по самым известным национальным театрам Москвы.

Основатели театра "Ромэн". Фото: teatr-romen.ru

"Ромэн": из студии – в театр

Идея создания первого в столице цыганского театра появилась в 1930 году и получила одобрение государственного деятеля, революционера, писателя и искусствоведа Анатолия Луначарского. Откуда такой интерес к цыганскому искусству, спросите вы? Традиции цыган в той или иной степени находили отражение в русских, начиная с 18 века – периода, когда цыгане прочно обосновались на просторах нашего государства. Пушкин, Толстой, Куприн были страстно увлечены цыганской песней.

В 1931 году создана театральная студия – прародительница современного "Ромэн". Первыми показанными зрителю работами стали "Атася и дадывес" Шолоха и "Этнографический показ" - инсценировка песен и плясок. "Жизнь на колесах" по Александру Германо – дебютный трехактный музыкально-драматический спектакль, который представили 16 декабря. Премьера стала для коллектива студии знаковой, так как именно после показа учреждение переименовали в театр "Ромэн".

Первая труппа "Ромэн". Фото: teatr-romen.ru

"Ромэн" воспитал не одно поколение театральных династий. Здесь играли спектакли по пьесам, специально написанным для цыганского театра – "Фараоново племя", "Цыган Михайло", "Свадьба в таборе", "Дочь шатров", "Огненные кони", "Горячая кровь".

Кстати, оригинальные пьесы цыганских авторов шли на цыганском же языке. И только в 1937 году диалоги актеров в "Ромэн" начали звучать на русском. А связано это нововведение было с тем, что театр возглавил актер МХАТа Михаил Яншин. Он-то и дополнил репертуар спектаклями на основе русских и зарубежных классических произведений. Но национальной оригинальности, притягательности театр при этом не потерял, в чем также большая заслуга Яншина – знатока и ценителя цыганского искусства, умело сочетавшего на сцене фольклор и серьезную драматургию.

После войны, в 51-м году в театр пришел Николай Сличенко, который вот уже более 35 лет занимает пост художественного руководителя "Ромэн". Под управлением Николая Алексеевича театр занял значимое положение в нише сценического искусства не только в российской столице, но и в ближнем и дальнем зарубежье.

"Шалом": еврейские мотивы

В 1948 году группа офицеров министерства госбезопасности СССР убила театрального актера, режиссера, общественного и политического деятеля Соломона Михоэлса. Государственный еврейский театр, художественным руководителем которого он являлся, был спешно закрыт. А вместе с ним прекратили свою деятельность и другие, более мелкие, еврейские театры в Москве.

И только в 1960-х власти разрешили создать в столице Еврейский драматический ансамбль. В 1988-м на смену ему подоспел "Шалом". Сегодня художественным руководителем театра является народный артист РФ Александр Левенбук.

Выступление труппы театра "Шалом". Фото: ИТАР-ТАСС

Коллективу "Шалома" удалось возродить в Москве традиции национального театрального искусства. Здесь ставят спектакли по наиболее известным произведениям таких авторов, как Исаак Башевис Зингер, Шолом- Алейхем.

Еврейский колорит гармонично переплетается с русским. Спектакли играют на русском языке с элементами идиша.

В свое время "Шалом" получил звание лучшего еврейского театра мира.

Театр национального искусства: музыкальные традиции народов мира

Артисты театра под руководством композитора, профессора Владимира Назарова уверены, современное искусство развивается в век, когда границы национальных различий размыты. А это в свою очередь дает замечательную возможность единения в одном произведении сразу нескольких культурных начал и традиций. Театр национального искусства – музыкальный, носящий статус государственного. Что приятно, здесь никогда не играют под фонограмму и не создают копии народных произведений, обрядов.





Спектакль "Братья Карамазовы". Театр национального искусства. Фото: mtvn.ru

Театр Назарова существует вот уже десять лет. За это время здесь играли спектакли по Чехову, Шварцу, Володину, Станку, Фрейну.

Как отметили в театре, здесь "ставят синтетические музыкальные спектакли, соединяющие в себе серьезную драматургию, поэзию, оригинальную авторскую музыку, фольклорные мотивы, хореографию и разноплановый юмор".

В 2008 году на базе Театра национального искусства открылась любительская театральная студия для взрослых.

"Золотое кольцо": от джаза до казачьих напевов

Еще один театр, в котором можно приобщиться к музыкальным народным традициям, появился в Москве в 2005 году в здании бывшего кинотеатра "Эстафета". Авторы идеи создания театра – артисты Надежда Кадышева и Александр Костюк.

Театр "Золотое кольцо". Фото: golden-ring.ru

Здесь организуют творческие вечера, показы спектаклей и выступления фольклорный коллективов. Сегодня зрители театра могут увидеть программу Юрия Куклачева, послушать казачьи песни, джаз, хор Свято-Данилова монастыря, посмеяться вместе с Владимиром Винокуром.

Театр Наций: европейские спектакли в Москве

Неподалеку от Пушкинской площади, в Петровском переулке, вы найдете старинное здание, в котором с 1885 года размещался один из крупнейших русских частных театров – Русский драматический (театр Корша).

В 1987 году здание занял Театр Дружбы Народов, переименованный в 91-м в Государственный театр Наций.

Спектакль Play. Фото: ИТАР-ТАСС

Здесь играют лучшие российские и зарубежные спектакли, проводят заграничные фестивали ("Фестиваль театров малых городов России", "Другой театр из Франции", "Шекспир@Shakespeare", "Территория", "Театры России – Северному Кавказу"). В театре Наций нет постоянной труппы.

В репертуаре театра можно найти спектакли признанных европейских мастеров: Алвиса Херманиса, Томаса Остермайера, Явора Гырдева, Эймунтаса Някрошюса. А еще здесь открывют зрителям имена молодых творцов театральной кузницы, в числе которых – Никита Гришпун, Кирилл Сбитнев, Филипп Григорьян.

Благодаря театру Наций в Москве состоялся показ моноспектакля "Владимир, или Прерванный полет" Марины Влади и работы режиссера Петера Штайна "Фауст-Фантазия".