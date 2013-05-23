Сергей Юрский в спектакле о Марке Шагале исполнит девять ролей

"Афиша": премьера спектакля в постановке Сергея Юрского

23 мая на сцене театра Ермоловой актер Сергей Юрский поставит спектакль "Полеты с ангелом. Шагал". Для Юрского, по его собственному признанию, это был самый сложный спектакль: актер играет в нем девять ролей, включая главную, Марка Шагала.

Сергей Юрский поставил спектакль о Шагале не столько из-за любви к художнику, сколько потому, что нашел понравившуюся пьесу. Написал ее украинский драматург Зиновий Сагалов.

По сюжету Марк Шагал перед смертью вспоминает самые значимые моменты своей жизни, такие как знакомство со своей главной музой Беллой и сжигание его картин на площади Германии.

Не каждый театр решится сделать постановку по неизвестному произведению, да еще и в стихах. Исключением не стал и родной для Юрского театр Моссовета, а театр Ермоловой рискнул.

"Эта пьеса - для малой сцены, а я увидел только большую… и на малой прочитать стихи мне показалось неинтересным", - заявил Юрский.

"Полеты с ангелом. Шагал" – это спектакль-фантазия о свободном художнике, который на вопрос "почему у него в облаках фиолетовая корова?", отвечал "потому".

Начало спектакля - в 19:00.