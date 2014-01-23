Ирина Муравьева сыграет в спектакле о несчастьях театральной семьи

Спектакль "Почти все о любви...". Фото: mskcc.ru

В субботу, 25 января, в театрально-концертном зале культурного центра "Москвич" покажут спектакль "Почти все о любви…" по пьесе Жана Кокто "Священные чудовища". Режиссер Антон Яковлев представит зрителям историю одной театральной семьи, члены которой столкнулись с жестокостью нового времени.

"Кто такие люди великой эпохи? Те, что уже почти совсем ушли из современного мира, современного искусства. Те, к кому сложно применить эпитет "ординарный". Они и жили, и страдали, и искушались необыкновенно", - отметили в "Москвиче".

Роли исполняют Ирина Муравьева (Эстер), Александр Ермаков (Флоран), Полина Долинская (Лиан), Алена Охлупина (Шарлотта), Лариса Кичанова (Лулу), Василий Дохненко (Корреспондент).

В спектакле использована музыка французского композитора Эрика Сати. Премьера "Почти все о любви…" состоялась в октябре 2012 года.

Начало в 19.00. Билеты – от 400 до 2500 рублей.

