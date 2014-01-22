Форма поиска по сайту

22 января 2014, 16:25

Культура

Спектаклю Романа Виктюка "Служанки" исполняется 25 лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитому спектаклю Романа Виктюка "Служанки" 27 января исполняется 25 лет. В рамках юбилейного показа на сцену театра "Сатирикон" выйдут Николай Добрынин, Сергей Виноградов, Александр Зуев, Владимир Зайцев, Леонид Лютвинский – актеры, в свое время исполнявшие в спектакле главные роли.

Сегодня в "Служанках" играют Дмитрий Бозин, Алексей Нестеренко, Алекандра Солдаткина и Иван Никульча.

"Виктюк – редкий режиссер, сумевший разгадать секрет "вневременного перформанса": тайны человеческой души, которые он исследует в своем творчестве, просто не имеют срока годности и уверенное долголетие "Служанок" - прямое тому доказательство", - отметили в столичном департаменте культуры.

Премьера спектакля в театре "Сатирикон" состоялась в 1988 году. В основу сюжета положена история о служанках, которые задумали сжить со свету своих господ. Следуя заветам Жана Жене, Виктюк отдал все роли актерам-мужчинам. Хореографом первой версии "Служанок" выступила Алла Сигалова.

Второй вариант "Служанок" зрители увидели в 1992 году, а третью вариацию представили в 2006-м.

$2

Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы
спектакли Роман Виктюк Сатирикон

