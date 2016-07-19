Фестиваль варенья ищет актеров для любительской постановки Шекспира

Фото: пресс-служба оргкомитета фестиваля

В рамках фестиваля варенья 20 июля состоится отбор актеров для любительской постановки пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.

Кастинг пройдет на площадке "Россия-Дания" (Тверской бульвар, у памятника К.А. Тимирязеву) в 16.00.

Для участия в отборе нужно подготовить подготовить свой любимый сонет Шекспира и с чувством его прочитать (наизусть либо с листа). Успешных кандидатов попросят выполнить и другие творческие задания.

Результаты кастинга объявят в четверг, 21 июля. В этот же день, с 16:00 до 18:00, состоится первая репетиция. Те, кто пройдет отбор, будут торжественно зачислены в фестивальную шекспировскую труппу и получат роли в народной постановке "Сна в летнюю ночь". Премьера спектакля намечена на пятницу, 22 июля.

Кроме того, на фестивале молодые артисты из Москвы и Санкт-Петербурга представили спектакль-размышление по мотивам трагедия "Гамлет, принц датский". Постановка приурочена к 400-летию Шекспира. Посмотреть спектакль можно в любой день вплоть до 7 августа на фестивальной площадке "Россия-Дания". Все сеансы начинаются в 19:00, вход на них - бесплатный.