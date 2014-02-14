Спектакль по пьесе Метерлинка покажут в студии театра Вахтангова

"Афиша": Актеры студии театра Вахтангова поставили пьесу Метерлинка

Великий режиссер и педагог Евгений Вахтангов завещал - театральный коллектив должен развиваться по формуле: школа-студия-театр. Школа у вахтанговцев есть - институт имени Щукина. А вот студии долгое время не было. Но теперь пазл сложился. В маленьком особнячке по соседству с главным зданием театра молодые студийцы уже выпустили "Птиц" по Аристофану и "Шесть персонажей в поиске автора". На очереди третья премьера - "Пелеас и Мелисанда" по Метерлинку.

В студии тесно: актеры гримируются прямо в зрительном зале, рядом с креслами – вешалка с верхней одеждой. Но артисты не жалуются – очень уж увлечены творчеством.

Спектакль ставит опытный режиссер – лауреат премии "Золотая Маска" Владимир Агеев.

Это одна из ранних пьес Мориса Метерлинка, написана в 1892 году. Она сложна для сценической обработки, а потому не пользуется у режиссеров большим успехом.



"Я понимаю, почему ее не берут. Это не реалистические вещи. Только с молодежью и надо пробовать такое. Им ничего не мешает двигаться в неизвестное", - отметил Агеев.

Зрителей ждет классический любовный треугольник, во главе которого – неземная женщина. Главные женскую и мужскую роль исполняют три актрисы и три актера.

"Создатели спектакля сочинили стильную, таинственную, наполненную современной поэзией и музыкой историю об идеальных влюбленных. Несмотря на мрачную сказочность повествования, это романтическая притча о самых высоких чувствах, которым суждено погибнуть в жестоком мире людей, охваченных не менее сильными страстями", - отметили в театре.

Спектакль можно увидеть 16 и 23 марта. Начало в 19.30.