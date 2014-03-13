Гоголевских "Игроков" сыграют в театре Сергея Женовача

Фото: sti.ru

В "Студии театрального искусства" под руководством Сергея Женовача 20 марта зрителям покажут спектакль "Игроки" по произведению Николая Гоголя. Это история о грандиозном жульничестве в девяти эпизодах и 25 явлениях.

В ролях Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Сергей Качанов, Игорь Лизенгевич, Александр Прошин, Сергей Пирняк, Григорий Служитель, Андрей Шибаршин.

"В июне 2007 года спектакль "Игроки" принял участие в проекте "Золотая Маска" в Латвии" и в московской программе Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова. В ноябре 2007 года спектакль участвовал в III Международном фестивале театрального искусства "Панорама" в Минске. Осенью 2008 году "Игроки" были сыграны на фестивале "Золотая Маска в Эстонии", - отметили в Студии театрального искусства.

По словам режиссера-постановщика Сергея Женовача, в "Игроках" нет главных и второстепенных персонажей. Делить героев можно разве что на выигравших и проигравших.

"Мне кажется неверным, когда в Гоголе замыкаются на верхнем слое, всяких чертях, страшилках и гротеске. Надо уходить от этих бесконечных чертей, с которыми принято ассоциировать Гоголя. Его сложная противоречивая природа скорее наивная, чем жуткая и страшная. Но тянулся-то он к светлому, и в этом его внутренняя драма", - отметил Женовач.

Премьера спектакля состоялась 13 апреля 2007 года на сцене Центра имени Мейерхольда.

Приобрести билеты можно на нашем портале

