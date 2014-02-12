В театре "Человек" покажут эмигранта, живущего под столом

Фото: ИТАР-ТАСС

В московском театре "Человек" 25 февраля покажут спектакль "Зима под столом" по пьесе французского драматурга, режиссера и художника Ролана Топора. Это история о любви между двумя странными людьми.

Действие происходит в съемной квартире во Франции. Переводчица Флоранс Мишалон не может самостоятельно оплатить аренду. Поэтому женщина решает подселить к себе квартиранта. Чудаковатому сербскому эмигранту Драгомиру, который зарабатывает на жизнь ремонтом обуви, Флоранс сдает место под столом.

Флоранс и Драгомир влюбляются друг в друга, но им постоянно что-то мешает выразить свои чувства.

В ролях Милена Цховреба, Александр Соколовский, Андрей Кирьян, Ольга Соколовская, Андрей Савостьянов и другие.