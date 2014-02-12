В театре "Человек" покажут эмигранта, живущего под столом

Фото: ИТАР-ТАСС
В московском театре "Человек" 25 февраля покажут спектакль "Зима под столом" по пьесе французского драматурга, режиссера и художника Ролана Топора. Это история о любви между двумя странными людьми.
Действие происходит в съемной квартире во Франции. Переводчица Флоранс Мишалон не может самостоятельно оплатить аренду. Поэтому женщина решает подселить к себе квартиранта. Чудаковатому сербскому эмигранту Драгомиру, который зарабатывает на жизнь ремонтом обуви, Флоранс сдает место под столом.
Флоранс и Драгомир влюбляются друг в друга, но им постоянно что-то мешает выразить свои чувства.
В ролях Милена Цховреба, Александр Соколовский, Андрей Кирьян, Ольга Соколовская, Андрей Савостьянов и другие.
О театреТеатр "Человек" основан в 1974 году. Все это время обязанности художественного руководителя исполняет Людмила Рошкован. В 1980-х театр по праву мог считаться андеграундным. С 1976 по 1983 здесь запрещали публичное исполнение спектаклей "Владимир Маяковский", "В открытом море", "Эмигранты", "Картотека", "Реквием для губной гармоники".
В 1986 году давление на театр ослабло, "Человек" получил официальное признание и помещение в Скатерном переулке.
Театр "Человек" стал стартовой площадкой для режиссерских экспериментов Дмитрия Брусникина, Сергея Женовача, Валерия Гаркалина, Сергея Качанова.
Сегодня в репертуаре театра десять спектаклей, в числе которых постановки по Мрожеку, Хармсу, Стоппарду, Реза, Пушкину. Также здесь играют спектакли для детей.
