Спектакль онлайн: "Петля" в театре "Модернъ" Светланы Враговой

Фото предоставлено организаторами

10 апреля в Московском драматическом театре "Модернъ" состоится спектакль "Петля".

Сюжет спектакля "Петля" занимателен и захватывает зрителя с самых первых минут. Действие происходит в Париже, в 30-х годах XX века. Полковник Александр Сергеевич Субботин (прототип поручика Сухотина, исполняет заслуженный артист России Олег Царев) оказывается в нищенском положении и хочет свести счеты с жизнью. Когда-то он участвовал в убийстве Распутина. Теперь его образ преследует полковника в видениях.

Неожиданно Субботина находит девушка Нина (исполняет заслуженная артистка России Елена Стародуб), которая любила Александра еще в дореволюционные времена. Эта женщина из прошлой жизни искала Александра все эти годы.

Режиссеры-постановщики:



заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственных премий, лауреат премии "Оскар" Рустам Ибрагимбеков,

народная артистка России Светлана Врагова.

Когда смотреть: 10 апреля в 19.00

Московский драматический театр "Модернъ"

театралам и любителям произведений в духе 30-х годов прошлого столетия


