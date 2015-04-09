Спектакль онлайн: "Петля" в театре "Модернъ" Светланы Враговой

Фото предоставлено организаторами
10 апреля в Московском драматическом театре "Модернъ" состоится спектакль "Петля".
Сюжет спектакля "Петля" занимателен и захватывает зрителя с самых первых минут. Действие происходит в Париже, в 30-х годах XX века. Полковник Александр Сергеевич Субботин (прототип поручика Сухотина, исполняет заслуженный артист России Олег Царев) оказывается в нищенском положении и хочет свести счеты с жизнью. Когда-то он участвовал в убийстве Распутина. Теперь его образ преследует полковника в видениях.
Неожиданно Субботина находит девушка Нина (исполняет заслуженная артистка России Елена Стародуб), которая любила Александра еще в дореволюционные времена. Эта женщина из прошлой жизни искала Александра все эти годы.
Режиссеры-постановщики:
Смотрите прямую трансляцию спектакля на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 10 апреля в 19.00
- Что: драматический спектакль
- Где: Московский драматический театр "Модернъ"
- Кому смотреть: театралам и любителям произведений в духе 30-х годов прошлого столетия