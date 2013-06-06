"Кремлевский балет" представит зрителям спектакль "Эсмеральда"

"Афиша": спектакль "Эсмеральда" и концерт группы Nits

Очередную версию произведения "Собор Парижской Богоматери" представят артисты "Кремлевского балета". 6 июня они покажут зрителям спектакль "Эсмеральда". Художественный руководитель театра, хореограф-постановщик Андрей Петров взял за основу версии Цезаря Пуни и Рикардо Дриго XIX века, а также хореографические фрагменты Мариуса Петипа и Жюля Перро.

За музыкальную редакцию романтического балета в двух действиях отвечает Владимир Качесов. В спектакле используются композиции Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством главного дирижера Юрия Башмета. Также задействован ансамбль солистов "Новая классика".

Впервые произведение Виктора Гюго поставили на сцене в 1844 году. Спектакль показали в лондонском Королевском театре. "Кремлевский балет" начал работать с материалом в 2006 году, предложив обновленную версию классической истории о несчастной любви цыганки Эсмеральды.

Новые показы спектакля запланированы в сентябре. Билеты от 400 до 1200 рублей. Начало в 19.00.

