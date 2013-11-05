Заработать на искусстве: бизнес театрального перекупщика

Столичные театры продолжают бороться с перекупщиками

Если в театральных кассах закончились билеты, это еще не значит, что зрительный зал будет полон: скорее всего билеты просто "осели" в руках спекулянтов. Как работают перекупщики и где обычному зрителю купить билеты на спектакли - в материале M24.ru.

Цена высокая, зато места есть: как бы со спекулянтами ни боролись, а они все равно, опустошая театральные кассы, вынуждают зрителей обращаться к своим услугам и в разы переплачивать за посещение желанного спектакля. Например, на "Щелкунчик", который покажут в Большом театре в предновогодний вечер, 31 декабря, приобрести билеты в кассе уже давно нельзя, зато в интернете – запросто. Правда, одно место в партере обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

Избавиться от спекулянтов Большой театр пытается давно: уже не первый год в предварительной продаже билет на спектакль купить можно исключительно по предъявлению паспорта. К тому же, в одни руки больше двух билетов не продают. Между тем, на успешности бизнеса перекупщиков нововведение отразилось слабо: толпы, выстраивающиеся возле Большого в дни открытия билетных продаж, все равно пестрят спекулянтами.

Cкупленные билеты продаются затем либо в интернете – так работают агентства-распространители, не имеющие никаких официальных договоров с театрами, – либо возле театральных дверей за несколько часов до спектакля. Многие из перекупщиков, относящихся к последней группе, продавая свой товар, даже предлагают зрителям визитки, ведь бояться им нечего: никаких наказаний, согласно российскому законодательству, для них не предусмотрено.

У зрителей есть возможность увидеть желанную постановку и без помощи перекупщиков. Сейчас на сайте Большого театра, например, есть билеты на тот же "Щелкунчик" на 4 января. Всего доступно 18 билетов. Есть даже места в партере - они обойдутся в 10 тысяч рублей.

Большой театр. Фото: ИТАР-ТАСС

"Если бы зрители сами не покупали билеты с рук, не было бы никакой проблемы. Зачастую билеты в кассах есть. Люди просто привыкли, что в театре всегда ажиотаж, вот и идут сразу к перекупщикам", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России Софья Апфельбаум.

Действительно: причина успеха спекулянтов состоит скорее не в том, что им удается феноменально быстро раскупать театральные билеты, а в том, что зачастую российский зритель привык к спонтанным посещениям культурных заведений. Так, например, в Большом театре в предварительную продажу билеты поступают за три месяца до даты спектакля. Но далеко не все могут спланировать посещение театра заранее, что и вынуждает "спохватившихся" за несколько недель или несколько дней до спектакля зрителей прибегать к услугам перекупщиков.

Спекулянты продают билеты с огромной наценкой, зато предоставляют при этом зрителю возможность посмотреть спектакль с хорошего места, не стоя ради него в очередях. К тому же, прибегнув к услугам тех "бизнесменов", которые сбывают билеты через интернет, можно выбрать любое понравившееся место, не покидая при этом собственного дивана, что, конечно, является большим соблазном для многих зрителей. Зачем же, кажется многим, озадачивать себя лишними проблемами, если приобрести билеты можно в последний момент - у человека с туго набитой театральными "проходками" барсеткой?

Театральные кассы. Фото: ИТАР-ТАСС

Проблема спекуляции актуальна для театров всего мира. Перекупщики "дежурят" возле дверей "Ла Скала" в Милане и продают билеты со скидками в специальных кассах в Лондоне. При этом официальные и агентские цены различаются в разы: например, в кассах "Ла Скала" билеты стоят до 13 до 200 евро, примерно в такую же сумму обойдется и поход в Венскую оперу, где билеты стоят от 8 до 180 евро. У перекупщиков же цены на спектакли в этих театрах начинаются от 100 евро.

Однако альтернатива у зрителя, как правило, есть: так, в кассах "Ла Скала" можно иногда приобрести со скидкой местечко в партере за несколько часов до спектакля, а желающим посетить Венскую оперу предоставляется возможность купить всего за несколько евро входной билет в театр (без места). В Москве со спекулянтами бороться пытается в основном Большой театр, потому что приобрести билеты именно на его спектакли, не контактируя с перекупщиками, действительно тяжело. Руководство Большого не только ввело продажу билетов по паспортам, но также существенно подняло цены на билеты, надеясь, что зрители задумаются об экономии и отдадут предпочтение ранней покупке билетов на популярные спектакли, а не услугам спекулянтов.

Выбор остается за зрителем, в том числе и в нашей стране. Как показывает практика, даже на кассовый спектакль можно сходить, не прибегая к помощи перекупщиков. Всегда есть альтернатива, чтобы не "кормить" спекулянтов: можно спланировать поход в театр заранее и приобрести хорошие места в партере. А еще можно, оставшись верным спонтанности, ограничиться "галеркой". Спрос рождает предложение, а потому если бы к помощи спекулянтов прибегало меньше зрителей, они, возможно, перестали бы оказывать влияние на театральный бизнес.

Анна Теплицкая