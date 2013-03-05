В театр АпАРТе нагрянул "Ревизор"

Фото: aparte.ru

В АпАРТе представили новое прочтение классики Гоголя. Спектакль "Ревизор.1835" создан по текстам первых редакций комедии. Режиссер, а по совместительству художественный руководитель театра, Андрей Любимов также задействовал в постановке черновые работы писателя.

Спектакль не обещает нетривиальных сценических решений. Скорее наоборот, действие канонично и степенно. Никаких осовремененных вариантов: молодого столичного жителя Хлестакова в провинции привычно примут за важную "шишку", а нерадивые чины, желающие выслужиться, как и положено, останутся в дураках.

Эта не теряющая свежести история в репертуарах столичных и провинциальных театров мелькает довольно часто. Привлекает, прежде всего, схожесть с современными реалиями событийных ситуаций и типажей главных героев. В любом маленьком городке или же мегаполисе без труда встретите вы прожигателя жизни Хлестакова, глупцов-чиновников, торговцев, предлагающих взятки и тех, кто всеми правдами и неправдами стремится занять место под солнцем.

Фото: aparte.ru

В сравнительно молодом театре АпАРТе "Ревизора", как и прочие спектакли, не играют на сцене. Ее здесь попросту нет. Ряды кресел расставлены по обе стороны от небольшой площадки, расположенной на уровне пола. В начале действия зрителей от актеров отделяют полупрозрачные белые занавески, но вскоре их одергивают, и границы между публикой и артистами исчезают. Городничий, попечитель богоугодных заведений, судья, почтмейстер, лекарь, помещики Добчинский и Бобчинский создают на площадке невиданное оживление. Один за другим, появляясь из дверей, ведущих в закулисье, и пропадая в них, актеры разыгрывают перед зрителями динамичные сцены.

Играет большая часть труппы. В роли городничего Антона Антоновича выступает заслуженный артист РФ, директор АпАРТе Иван Сигорских, худрук Любимов примеряет на себя образ Артемия Филипповича Земляники, а Иван Косичкин, который не так давно представил свои дебютные режиссерские работы "Пробка" и "Большой проспект", до неузнаваемости преображается в "ревизора" – петербургского чиновника Ивана Хлестакова.

Фото: aparte.ru

Для творческого коллектива этот спектакль – уникальный шанс единения молодых и подающих надежды актеров с корифеями. Все они гармонично уживаются в небольшом пространстве с минимальным количеством декораций. Выходящего за грани привычного здесь мало. Разве что стулья, висящие на стенах.

"О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки", - кусок монолога Бобчинского, на коленях изрекающего истину, которая также не нова. Но как актуальна!

Такими фразами, тонкими замечаниями, которые проросли сквозь пласт времени новыми побегами, спектакль насыщен сполна. Спасибо – зревшему в корень Николаю Васильевичу и режиссеру, неизменно следовавшему оригиналу.

"Ревизор.1835" поучителен, а еще наполнен различными смысловыми вариациями – и школьники, и умудренные опытом найдут здесь свой философский вектор.

Подготовила Алла Панасенко