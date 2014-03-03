Мартовское театральное обострение: "Русская красавица" и "Тестостерон"

"Русская красавица". Гоголь-Центр. Фото: gogolcenter.com

Март – это традиционные голосящие коты во дворе, прыжки через лужи на асфальте и долгие свидания, назначать которые M24.ru рекомендует в театре. Тем более, что афиши на постфевральский месяц пестрят названиями "спектаклей для двоих". Мы расскажем о самых смелых постановках, которые можно увидеть на столичных подмостках.

Фото: ИТАР-ТАСС

Театр.doc – площадка для экспериментов, и спектакль "Я боюсь любви" служит тому доказательством. Впервые режиссер Григорий Катаев представил зрителям свою работу, основанную на произведении Елены Исаевой, в январе 2010 года. С тех пор спектакль является неотъемлемой частью репертуара одного из самых провокационных театров Москвы.

Ключевая линия сюжета построена на историях реальных героев. Они дали автору почву для размышлений на темы любви, неудач, разочарований, духовной близости и разобщенности, сексе и эмоциональных потрясениях.

Зрителям предлагают стать свидетелями отношений двух персонажей. Он и Она, встретившись утром, теряют друг друга в долгом суматошном дне. Герои расстаются, не зная, встретятся ли они снова, стало ли их знакомство началом большого чувства.

"Это спектакль, возникший из бесед с людьми, позади у каждого из которых – негативный любовный опыт, и он мешает быть живыми, рождает страх перед следующим эмоциональным потрясением. В какой-то момент я осознала, что это проблема поколения", - объяснила идею сюжета Елена Исаева.

В свою очередь Катаев обещает зрителям необычный финал.

В спектакле играют Ольга Гулевич, Сергей Шенталинский, Полина Райкина, Диана Рахимова, Мария Говорова и другие.



На просмотр не пускаются люди, младше 18 лет.

"Я боюсь любви" покажут 8 марта в 20.00.

Фото: ИТАР-ТАСС

Пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена "Гедда Габлер" для режиссеров – лакомый кусочек. Не мудрено, ведь в ней удачное сочетание нескольких повествовательных линий: нетрадиционные проявления любви, метания заблудшей души, женские слабости, философия самоубийц.

Режиссер Гульнара Галавинская в театре на Таганке представит зрителям современную трактовку "Гедды".



"Для режиссера эта пьеса — возможность предложить зрителю экстремальное сценическое решение, - отметили в театре. - Гедда — красивая, самолюбивая женщина, от природы свободная, и тотально скованная — не только происхождением, положением, воспитанием и условиями жизни, но изнутри, там, где она сама себя скрутила".

Наблюдать за Габлер интересно и поучительно. Это тот редкий случай. Когда в одном человеке воплотилось множество натыкающихся друг с другом эмоций. Гедда будет провоцировать, злить, шокировать, очаровывать, бросать вызов обществу, а в конце возьмется за револьвер, чтобы одним махом избавиться от гнета бытового несоответствия собственным выдуманным идеалам.

В спектакле играют Ирина Линдт, Алексей Фролов, Михаил Лукин, Галина Трифонова, Сергей Трифонов, Екатерина Рябушинская и Никита Лучихин.

Фото: ИТАР-ТАСС

Четыре актрисы с подачи режиссера Федора Павлова-Андреевича будут выражать эмоции, не прибегая к помощи рук. В спектакле "Танго-квадрат" по произведению Людмилы Петрушевской акцент сделали на ноги героинь. Но на этом эксперимент не заканчивается. В постановке не используют костюмы, театральный свет, записанные звуки.

Эту пьесу Улицкая написала по просьбе Павлова-Андреевича. Текст можно рассматривать как ответ на сценарий "Горькие слезы Петры фон Кант" немецкого кинорежиссера Райнера Вернера Фассбиндера.

"Театр ног – платформа, на которой крепко стоит "Танго-Квадрат", пьеса про любовь матери и дочери, про ту любовь, которую все часто путают с другими типами любви. Об этой же любви шла речь в режиссерском дебюте Павлова-Андреевича по пьесе Петрушевской "Бифем", истории женщины с двумя головами. На сей раз речь идет о женщине с четырьмя телами, которая сражается, танцует и, в конце концов, агонизирует", - отметили организаторы проекта.

Выразительная хореография актрис – результат работы Дины Хусейн, за сценическое оформление отвечает художник Катя Бочавар.

Четырех героин "Танго-квадрата" Бочавар решила "заключить" в неудобную инсталляцию. В этом пространстве девушки живут: играют и танцуют.

В спектакле играют Юлия Шимолина, Рамуне Ходоркайте, Дина Мирбоязова, Анастасия Кобзон.

"Танго-квадрат" покажут 17 марта в 20.00 в центре имени Мейерхольда.

"Тестостерон". Фото: teatrpushkin.ru

Абсурдную свадьбу, с которой сбежала невеста, покажут в филиале театра имени Пушкина в рамках спектакля "Тестостерон". На сцене развернется грандиозный банкет, на который приглашены одни мужчины. Гости во главе с озлобленным женихом будут рассказывать зрителям смешные и шокирующие истории.

"Тестостерон" - это откровенные мужские признания в режиме нон-стоп, а еще – много драк, забавных открытий и музыкальных отступлений.

В спектакле играют Сергей Миллер, Андрей Сухов, Владимир Моташнев, Игорь Теплов, Алексей Рахманов, Алексей Воропанов, Иван Литвиненко. Режиссер "Тестостерона" Михаил Морсков.

Спектакль покажут 24, 25 и 27 марта в 19.00.

"Русская красавица". Гоголь-Центр. Фото: gogolcenter.com

В марте в афише Гоголь-Центра вы найдете "Русскую красавицу" - спектакль на основе самого скандального произведения Виктора Ерофеева. Это история о провинциалке Ирины Таракановой, которая отправилась на ПМЖ в столицу. Здесь, в огромном мегаполисе, Тараканова, именующая себя Орлеанской Девой и Марией Египетской в одном лице, пускается во все тяжкие.

Повествование о сексуальных приключениях Таракановой для советских читателей стали настоящим откровением. Неслучайно роман, написанный в начале 1980-х, был опубликован почти десять лет спустя.

"Ирина Тараканова в исполнении актрисы "Седьмой студии" Екатерины Стеблиной ходит в ярко-красном платье, поет на португальском языке под аккомпанемент загадочного Карлоса, и разговаривает с Богом через лампочки. Она произносит страстные монологи и танцует под латиноамериканские ритмы, мечтая стать новой Жанной Д’Арк", - отметили в Гоголь-Центре.

Режиссер Женя Беркович работала в стилистике Гоголь-Центра, ориентированной на эпатаж и неординарность. Героиня будет дефилировать по сцене, заваленной полосатыми матрасами – они и автомобильные сидения, и могильные плиты.

В спектакле также задействованы Анна Гуляренко и Вячеслав Гилинов, играющие множество ролей: от "крикливой мордовки Полины Никаноровны" до трупа генерала Власова.

"Русскую красавицу" покажут 4 марта.