В дни школьных каникул пройдет детский театральный фестиваль "Радуга детства"

Фото: рублево-арт.рф

В дни школьных каникул с 4 по 9 ноября в Доме культуры "Рублево" пройдет Открытый фестиваль детского театрального творчества "Радуга детства". Об этом сообщает пресс-центр департамента культуры.

За шесть дней на фестивале зрители увидят 14 спектаклей, которые представят детские театральные коллективы из Курска, Нижнего Новгорода, Москвы, Твери и Тулы.

В программу фестиваля вошли спектакли, в основе которых лежат как произведения классиков, так и современная литература. Несмотря на то, что фестиваль идет под эгидой "детский", взрослым тоже могут заглянуть в театр, где играют дети.

Откроется фестиваль спектаклем "Барышня – крестьянка" театра "Доброе слово" из Москвы.

Для того, чтобы попасть на спектакли, в кассе Дома культуры "Рублево" необходимо получить бесплатный абонемент.

