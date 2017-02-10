Константин Богомолов представит пьесу Евгения Шварца в МХТ имени Чехова

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Олег Табаков и Игорь Верник сыграют в новом спектакле Константина Богомолова "Дракон". Премьера состоится вечером 10 февраля. Об этом сообщает официальный сайт МХТ имени Чехова.

В роли Дракона предстанет Игорь Верник, Лацелота сыграет Кирилл Власов, а Надежда Калеганова – Эльзу. Как сообщается на сайте МХТ, спектакль будет идти 1 час 45 минут, в нем прозвучат "лучшие песни" и станцуют "зажигательные танцы". Цветовое оформление сцены в финале из ярко-красного выцветет до бледно-розового.

Пьесу Евгения Шварца "Дракон" экранизировал в 1988 году Марк Захаров, задействовав ведущих актеров театра "Ленком": Александра Абдулова (Ланцелот), Олега Янковского (Дракон), Александру Захарову (Эльза), Виктора Ракова (сын бургомистра Генрих", Александра Збруева (ученый Фридрихсен).

В Москве "Дракона" последний раз ставил Владимир Мирзоев десять лет назад – в 2006 году в Театриуме на Серпуховке.