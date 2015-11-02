В Театре на Таганке продолжится проект "Репетиции"

Фото: facebook.com/repetition1

5 ноября Театр на Таганке открывает вторую сессию проекта "Репетиции", сообщает пресс-служба театра.

Суть "Репетиций" в том, чтобы продемонстрировать публике процессы режиссерской лаборатории. Идея проекта уникальна и не имеет налогов в России. Каждый месяц четыре молодых режиссера в течение недели готовят эскизы спектаклей с актерами Театра на Таганке. После обсуждения представленных работ зрителями и Экспертным советом принимается решение, есть ли у них шанс в будущем стать премьерами Малой сцены Театра на Таганке.

Репертуар второй сессии посвящен классике. "Трилогия до диез минор", о которой пойдет речь 5 ноября – объединенные режиссером Олегом Галицким повести "Гранатовый браслет" Куприна, "Ася" Тургенева и "Митина любовь" Бунина. Галицкий – выпускник ВГИК, мастерской Валерия Ахадова. Его картина "Самолет" (2015) была представлена в рамках основного конкурса международного кинофестиваля короткометражного кино Capalbio Cinema в Италии. Он участвовал в творческих проектах Театра.doc, Театра "Апарте", театральной лаборатории "Пространство режиссуры" 2015 (Пермь).

6 ноября Вера Попова (РАТИ-ГИТИС, мастерская Сергея Женовача) представит свои соображения по драме Лессинга "Натан мудрый". 7 ноября лаборатория посвятит деятельность Шекспиру, а именно его "Кориолану", которого выбрала ученица Марка Захарова режиссер Анна Потапова. В последний день второй сессии участники разберут работу Вячеслава Тыщука "Петербург" по роману Андрея Белого. В начале этого сезона Тыщук выпустил премьеру спектакля "Васса" (Горький) в Московском театре на Малой Бронной.