Каскадеры отметят Масленицу в "Сетуньском стане"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

6 марта на территории Крепости каскадеров "Сетуньский стан" пройдет интерактивный спектакль. Он будет называться "Масленица у каскадеров. Битва за крепость", сообщают организаторы.

Спектакль представляет собой фантастический трюковой боевик. Героям представления предстоит спасти мир от злодеев. Зрителей ждут пиротехнические эффекты, рукопашные схватки, акробатические трюки и многое другое. Здесь каскадеры будут летать на мотоциклах, укрощать огонь и переворачивать автомобили. Спектакль завершится сжиганием чучела зимы.

Все желающие также могут поучаствовать в действе – для них будут организованы конкурсы, а победителям вручат памятные призы.

Кроме того, перед началом спектаклей гости примут участие в традиционных русских забавах, таких, как "Богатырские городки", "Залезь на столб", "Тир" и других.