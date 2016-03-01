Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2016, 12:57

Культура

Каскадеры отметят Масленицу в "Сетуньском стане"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

6 марта на территории Крепости каскадеров "Сетуньский стан" пройдет интерактивный спектакль. Он будет называться "Масленица у каскадеров. Битва за крепость", сообщают организаторы.

Спектакль представляет собой фантастический трюковой боевик. Героям представления предстоит спасти мир от злодеев. Зрителей ждут пиротехнические эффекты, рукопашные схватки, акробатические трюки и многое другое. Здесь каскадеры будут летать на мотоциклах, укрощать огонь и переворачивать автомобили. Спектакль завершится сжиганием чучела зимы.

Все желающие также могут поучаствовать в действе – для них будут организованы конкурсы, а победителям вручат памятные призы.

Кроме того, перед началом спектаклей гости примут участие в традиционных русских забавах, таких, как "Богатырские городки", "Залезь на столб", "Тир" и других.

Дата: 6 марта, 12:00 и 14:30

Место: Крепость каскадеров "Сетуньский стан"

Цена: 800 рублей

спектакль Сетуньский Стан каскадеры свежий воздух

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика