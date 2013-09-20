Внутренние войска МВД провели учения в Пушкинском районе Подмосковья

Внутренние войска провели учения в Пушкинском районе Подмосковья

В Пушкинском районе Московской области прошли военные учения, в ходе которых бойцы подразделения Внутренних войск МВД России отразили атаки боевиков и освободили заложников, сообщает телеканал "Москва 24".

Учения антитеррористических подразделений, ротных и батальонных тактических групп проходили в эту пятницу, 20 сентября, в учебных центрах в подмосковной деревни Новая и поселке Софрино, а также в поселке Жорновка Смоленской области.

Внутренние войска МВД РФ были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с совместными учениями вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2013", которые проходят 20-26 сентября".