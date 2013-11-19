Работы на месте крушения Boeing в Казани завершат к вечеру

Фото: mchs.gov.ru

Спасатели планируют закончить работы на месте крушения самолета в Казани к 18.00 вторника. Они уже собрали обломки с 19,5 тысяч квадратных метров, а общая площадь, которую им предстоит обследовать, составляет 23 тысячи квадратных метро.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в настоящее время на месте аварии работает более 1600 человек и 260 единиц техники. Накануне там были найдены бортовые самописцы, которые доставили в Москву и передали в Межгосударственный авиационный комитет.

В Казань продолжают пребывать родственники погибших в авиакатастрофе. Всего на место ЧП пожелали приехать 115 человек из 15 регионов России. Большинство из них - жители Татарстана.

С семьями жертв трагедии продолжают работать ними психологи МЧС. Они оказывают поддержку в бюро судебно-медицинской экспертизы, а также в аэропорту, где собираются родственники, и по телефонам "горячей линии", на которые уже поступило более 3,7 тысяч звонков.