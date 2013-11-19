Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

ЧП

19 ноября 2013, 15:21

Работы на месте крушения Boeing в Казани завершат к вечеру

спасатели авиакатастрофы крушение самолетов чп

Фото: mchs.gov.ru

Спасатели планируют закончить работы на месте крушения самолета в Казани к 18.00 вторника. Они уже собрали обломки с 19,5 тысяч квадратных метров, а общая площадь, которую им предстоит обследовать, составляет 23 тысячи квадратных метро.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в настоящее время на месте аварии работает более 1600 человек и 260 единиц техники. Накануне там были найдены бортовые самописцы, которые доставили в Москву и передали в Межгосударственный авиационный комитет.

В Казань продолжают пребывать родственники погибших в авиакатастрофе. Всего на место ЧП пожелали приехать 115 человек из 15 регионов России. Большинство из них - жители Татарстана.

С семьями жертв трагедии продолжают работать ними психологи МЧС. Они оказывают поддержку в бюро судебно-медицинской экспертизы, а также в аэропорту, где собираются родственники, и по телефонам "горячей линии", на которые уже поступило более 3,7 тысяч звонков.

Сайты по теме

Сюжет: Крушение самолета в аэропорту Казани

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать