12 февраля 2014, 11:13

Безопасность

В подмосковной Уваровке 13 жилых домов остались без отопления

Фото: ИТАР-ТАСС

В поселке Уваровка Можайского района Подмосковья отключили теплоснабжение, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

"Информация о случившемся поступила в ведомство около 9.45. Спасатели выясняют подробности и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообшении.

В зону отключения попали 13 жилых домов с населением около 800 человек, среди которых 250 детей и один детский сад.

"В детском саду находится 81 ребенок, температурный режим не нарушен", - уточняет пресс-служба. К месту происшествия прибыли ремонтные бригады.

