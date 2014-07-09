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МО

09 июля 2014, 08:56

Последствия взрыва на газопроводе ликвидируют в Подмосковье

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Последствия взрыва на газопроводе ликвидируют в Подмосковье

В Подмосковье ликвидируют последствия взрыва на газопроводе. Разрыв трубы произошел минувшим вечером на севере области у деревни Лаврово. Давление в магистрали было понижено. Сотрудники МЧС ждали, пока выгорит газ на аварийном участке, сообщает телеканал "Москва 24".

В результате инцидента никто не пострадал. В причинах ЧП предстоит разобраться специалистам.

Автомобильное движение между деревнями Караваево и Лаврово несколько часов было перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции организовали безопасный пропуск транспорта в объезд опасного участка.

"Сейчас проводятся действия по понижению давления. Поблизости нет жилых домов, угроза для жизни людей отсутствует", - сообщил генеральный директор ГУП "Мособлгаз" Дмитрий Голубков

Напомни, сообщение о разрыве и возгорании 25 сантиметровой газовой трубы поступило в ведомство около 22.50.

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