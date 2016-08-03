Сотрудники МЧС спасли застрявшую между гаражами кошку с двумя котятами

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные спасатели спасли кошку и двух котят, которые застряли между гаражами в ЮЗАО, рассказали m24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о ЧП на Нахимовском проспекте поступило на пульт дежурного в 12:30. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что кошка и двое маленьких котят упали в щель между двух металлических гаражей и не могли самостоятельно выбраться.

В 13:04 спасатели при помощи подручных инструментов извлекли животных, они живы и здоровы.

Двумя месяцами ранее столичные спасатели вытащили щенка, застрявшего в заборе на западе города.