Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа 2016, 15:19

Безопасность

Сотрудники МЧС спасли застрявшую между гаражами кошку с двумя котятами

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные спасатели спасли кошку и двух котят, которые застряли между гаражами в ЮЗАО, рассказали m24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о ЧП на Нахимовском проспекте поступило на пульт дежурного в 12:30. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что кошка и двое маленьких котят упали в щель между двух металлических гаражей и не могли самостоятельно выбраться.

В 13:04 спасатели при помощи подручных инструментов извлекли животных, они живы и здоровы.

Двумя месяцами ранее столичные спасатели вытащили щенка, застрявшего в заборе на западе города.

спасатели кошки Котята чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика