По скользкой дорожке: как вести себя в гололед

В Москву пришли зимние холода, а вместе с ними – снегопады и гололед. О том, как автомобилистам и пешеходам правильно вести себя на скользкой дороге, – читайте в материале M24.ru

Водителям, для того чтобы избежать аварий, нужно соблюдать несколько правил.

На скользких дорогах увеличивается тормозной путь и возможны заносы. Поэтому специалисты советуют оставлять себе больше пространства перед следующей впереди машиной: дистанция должна быть в два-три раза больше, чем летом. Перед поворотом или остановкой притормаживать надо заранее.

Ездить лучше по полосам с более интенсивным движением – там лед тает быстрее, поэтому ехать безопаснее.

Во время гололеда сцепление шин с трассой снижается, возможны пробуксовки. Чтобы избежать этого, работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса.

Во время таяния снега ездить лучше медленнее, по возможности объезжая лужи. Вода значительно уменьшает сцепление между шинами и дорогой.

Перед поездкой следует проверить скользкость дороги. Этого можно сделать легким торможением или кратковременно резко нажав на газ на минимальной скорости. Можно нажать на педаль газа несколько раз, с каждым разом более резко. Чем раньше колеса пробуксовывают, тем опаснее дорога.



Как избежать падения на скользких улицах Москвы

Необходимо обращать повышенное внимание на трамвайные пути, особенно при развороте по ним. Во время снега и заморозков рельсы становятся крайне скользкими, также как пластиковое и резиновое покрытие

Нужно помнить, что зимой на скользком покрытии время реакции на действия водителя у автомобиля возрастает. На льду первое движение рулем для объезда препятствия должно быть плавным и на небольшой угол. Сначала машина может не слушаться - ей нужно время. Главное в этот момент не перекручивать руль. Кроме того, проходить повороты нужно, сбросив газ. У переднеприводного автомобиля мотор почти всегда расположен спереди, а передние колеса являются не только управляемыми, но и ведущими. Как только сбрасывается газ – увеличивается нагрузка на передние колеса, а значит и сцепление с асфальтом, и вы можете объехать препятствие небольшим поворотом руля. Однако стоит помнить, что при сбросе газа нагрузка на задние колеса уменьшится. В этот момент может возникнуть занос задней оси, к которому нужно быть готовым.

Если автомобиль начало сносить вправо, нужно крутить руль не влево, как подсказывает инстинкт, а наоборот - вправо. Занос - это когда задняя часть автомобиля "пытается обогнать" переднюю. Вышеописанный прием создает противовес этому явлению.

Также эксперты советуют тормозить на льду 4-5 короткими нажатиями на педаль. Самая распространенная ошибка - резко давить на тормоз. Колеса перестают вращаться и машина катится по льду дальше, как на лыжах.

"Утро": Как усовершенствовать обувь для ходьбы по скользким дорогам

Пешеходам прежде всего нужно подобрать обувь: она должна быть с нескользящей подошвой на микропористой основе и без каблука. Если вы уже купили скользкую обувь, сделать ее более устойчивой можно, наклеив на подошву пластырь или наждак.

Передвигаясь по городу, смотрите себе под ноги и старайтесь обходить опасные места. Если лед обойти невозможно, то передвигайтесь по нему, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. При ходьбе следует наступать на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.



Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих помочь вам.

Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Самое главное во время гололеда – не торопиться и не бежать, даже если сильно опаздываете, - сэкономленные минуты не стоят ушибов и переломов.

Григорий Медведев