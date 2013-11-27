По скользкой дорожке: как вести себя в гололед

Фото: ИТАР-ТАСС
В Москву пришли зимние холода, а вместе с ними – снегопады и гололед. О том, как автомобилистам и пешеходам правильно вести себя на скользкой дороге, – читайте в материале M24.ru
Водителям, для того чтобы избежать аварий, нужно соблюдать несколько правил.
На скользких дорогах увеличивается тормозной путь и возможны заносы. Поэтому специалисты советуют оставлять себе больше пространства перед следующей впереди машиной: дистанция должна быть в два-три раза больше, чем летом. Перед поворотом или остановкой притормаживать надо заранее.
Ездить лучше по полосам с более интенсивным движением – там лед тает быстрее, поэтому ехать безопаснее.
Во время гололеда сцепление шин с трассой снижается, возможны пробуксовки. Чтобы избежать этого, работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса.
Во время таяния снега ездить лучше медленнее, по возможности объезжая лужи. Вода значительно уменьшает сцепление между шинами и дорогой.
Перед поездкой следует проверить скользкость дороги. Этого можно сделать легким торможением или кратковременно резко нажав на газ на минимальной скорости. Можно нажать на педаль газа несколько раз, с каждым разом более резко. Чем раньше колеса пробуксовывают, тем опаснее дорога.
Необходимо обращать повышенное внимание на трамвайные пути, особенно при развороте по ним. Во время снега и заморозков рельсы становятся крайне скользкими, также как пластиковое и резиновое покрытие
Нужно помнить, что зимой на скользком покрытии время реакции на действия водителя у автомобиля возрастает. На льду первое движение рулем для объезда препятствия должно быть плавным и на небольшой угол. Сначала машина может не слушаться - ей нужно время. Главное в этот момент не перекручивать руль. Кроме того, проходить повороты нужно, сбросив газ. У переднеприводного автомобиля мотор почти всегда расположен спереди, а передние колеса являются не только управляемыми, но и ведущими. Как только сбрасывается газ – увеличивается нагрузка на передние колеса, а значит и сцепление с асфальтом, и вы можете объехать препятствие небольшим поворотом руля. Однако стоит помнить, что при сбросе газа нагрузка на задние колеса уменьшится. В этот момент может возникнуть занос задней оси, к которому нужно быть готовым.
Если автомобиль начало сносить вправо, нужно крутить руль не влево, как подсказывает инстинкт, а наоборот - вправо. Занос - это когда задняя часть автомобиля "пытается обогнать" переднюю. Вышеописанный прием создает противовес этому явлению.
Также эксперты советуют тормозить на льду 4-5 короткими нажатиями на педаль. Самая распространенная ошибка - резко давить на тормоз. Колеса перестают вращаться и машина катится по льду дальше, как на лыжах.
Пешеходам прежде всего нужно подобрать обувь: она должна быть с нескользящей подошвой на микропористой основе и без каблука. Если вы уже купили скользкую обувь, сделать ее более устойчивой можно, наклеив на подошву пластырь или наждак.
Передвигаясь по городу, смотрите себе под ноги и старайтесь обходить опасные места. Если лед обойти невозможно, то передвигайтесь по нему, как лыжник, небольшими скользящими шажками. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. При ходьбе следует наступать на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях.
Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих помочь вам.
Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Самое главное во время гололеда – не торопиться и не бежать, даже если сильно опаздываете, - сэкономленные минуты не стоят ушибов и переломов.
Григорий Медведев