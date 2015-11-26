Московские тусовки: "Психодром" на Моховой

Фото: sistemafriend.ucoz.ru

Обозреватель M24.ru Алексей Байков рассказывает о самых знаковых местах тусовок молодежи в столице. На этот раз речь пойдет о так называемом Психодроме (или "Психе") на Моховой – садике рядом с главным корпусом старого здания МГУ (дом № 9, строение 1), в котором находится памятник М.В. Ломоносову.

Культура хиппи проникала в СССР разными и очень окольными путями. Кто-то прочел статью в "Юности" или фельетон в "Крокодиле" и решил, что в этом что-то есть. Кто-то услышал один из альбомов The Beatles позднего периода, кто-то по ночам ловил BBC.

Кто-то, у кого родители имели доступ к главной советской нематериальной ценности – зарубежными поездкам – и могли брать с собой детей, мог увидеть настоящих "волосатых" своими глазами. Вряд ли в Америке, но хиппи имелись и в странах народной демократии.

Так или иначе, но во второй половине 60-х свои "дети цветов" появились и у нас. Понятно, что им приходилось тщательно мимикрировать под окружающую действительность – даже в те относительно либеральные времена. Путь человека, "прикинутого по-системному", в Москве, как правило, заканчивался в ближайшем отделении милиции.

Тем не менее, свой дресс-код (англ. dress code – кодекс одежды) все-таки был выработан: более склонные к конформизму одевались в джинсы и клетчатые рубахи-ковбойки, дополняя ансамбль по погоде выцветшей стройотрядовской спецовкой.

Далее шел уже "стрем" по возрастающей шкале: длинные волосы, рубашка с разноцветными узорами, "клеша" (джинсы или любые другие брюки распарывались по шву и туда вшивалась треугольная вставка из вельвета, брезента или любой другой ткани) и т.д.

У девушек – длинные юбки-макси, обилие бус и браслетов, особый шик заключался в том, чтобы ходить босиком в подражание обложке битловского альбома Abbey Road.

Изначально хиппи по стопам стиляг явились на "Бродвей", но там им не понравилось, и они переместились к МГУ, где можно было относительно безопасно смешаться с выходившими на перекур студентами и не привлекать к себе особого внимания.

По свидетельствам очевидцев, на "Психе" можно было встретить кого угодно – сектантов всех мастей, подпольных художников, буддистов, поэтов и, конечно же, сотрудников КГБ. Захаживал туда и совсем еще молодой Андрей Макаревич (лидер рок-группы "Машина времени").

Неформальным лидером "Психодрома" считался Юрий Ильичев (Бураков) по прозвищу Солнце (именно он послужил прототипом для главного героя фильма Гарика Сукачева "Дом Солнца").

По некоторым сведениям, сын то ли крупного чиновника, то ли подпольного предпринимателя, добывавший себе средства к существованию валютными спекуляциями и фарцовкой. Позднее был арестован при перепродаже наркотиков. Умер в 43 года во время эпилептического припадка, который случился с ним прямо на улице.

По другой версии, многие представители старой "системы" считали его внештатным сотрудником КГБ и организатором знаменитой облавы 1 июня.

Конец "Психодрома" наступил 1 июня 1971 года. К этому моменту численность московских хиппи превысила тысячу человек, и было решено искоренить буржуазную заразу одним махом.

Представители КГБ предложили ребятам с "Психа" провести в День защиты детей митинг против агрессии США во Вьетнаме. Решив, что это означает начало легализации их движения, хиппи согласились и, одетые "по-системному", пришли на "Псих" и к американскому посольству с наивными самодельными плакатами.

Там их уже ждали сотрудники милиции и КГБ, а также специализировавшиеся по борьбе с неформалами комсомольцы из оперотряда "Березка".

В тот день были арестованы около 500 человек. Несколько десятков из них были сразу же осуждены к различным срокам заключения или помещены в специальные психиатрические больницы, но большинство отпустили, предварительно занеся их личные данные в специальную папочку с пометкой "Хиппи".

Через полгода-год у всех взятых в тот день начались серьезные проблемы. Как правило, их исключали из институтов накануне призыва или выгоняли с работы. Призванных отправляли служить на советско-китайскую границу.

После этого "Психодром" хоть и не прекратил свое существование, но перестал быть местом массового сбора. Первое поколение советских хиппи разбежалось по лесам и квартирам, а многие и вовсе забыли "систему" как страшный сон.

В память о дне облавы 1 июня до сих пор проводится ежегодный слет хиппи в Царицынском парке.