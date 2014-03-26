"Готов к труду и обороне": в Россию возвращается система физподготовки

"Вечер с Алексеем Вершининым": В Россию возвращается комплекс ГТО

В Россию возвращается комплекс ГТО - указ об этом подписал президент. Сдавать нормативы начнут уже осенью. К привычным отжиманию, подтягиванию, стрельбе и плаванию добавят и новые виды.

Из указа президента известно, что программа физвоспитания населения начнет действовать уже с 1 сентября, до 15 июня должно быть утверждено положение, к 30 июня - разработан план поэтапного внедрения.

А все остальное - включая содержание нормативов - пока что на уровне слухов. Отсюда и внезапно появившийся общественный скепсис по поводу возврата к советской традиции спортивного воспитания трудящихся масс. Хотя вступить дважды в один и тот же поток невозможно.

Так, в Москве о возрождении традиций ГТО говорят уже давно. На Красной площади прошло уже девять физкультурных праздников, и они никак не напоминали прежние пафосные парады физкультурников времен раннего СССР.

Стоило бы обратить внимание и на еще один ключевой пункт президентского Указа о ГТО - процитирую - "Начиная с мая 2015 года ежегодно представлять президенту доклад о состоянии физической подготовленности населения". По сути, речь идет о том, что в стране нет абсолютно достоверной статистики о состоянии здоровья 144 миллионов людей.

То есть статистика по заболеваниям есть - медицина худо-бедно отчитывается. Но к врачам обращаются те, кто болен, а диспансеризация пока здоровых проходит со скрипом. По разным причинам - из-за недостатка времени, транспортной недоступности поликлиник или отсутствия нужных врачей в регионах.

В этой ситуации данные о массовой сдаче нормативов ГТО наверняка станут важным дополнением к статистике Минздрава. Главное, чтобы не вернулась еще одна советская традиция - приписок, очковтирательства и показухи с завышением результатов отчетности.

И еще - как предполагается в программе комплекса - в ГТО примут участие граждане страны от 6 до 70 лет. И сдавать нормативы будут все - предприятиями, цехами и даже редакциями новостей. Кажется, пора начинать готовиться, чтобы не опозориться на турнике перед коллегами.

Николай Петров