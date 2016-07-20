В Москве пройдет забег работников торговли

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В столице впервые пройдет забег работников торговли "Навстречу покупателю – 2016". Мероприятие состоится в День работника торговли 23 июля, сообщает пресс-служба парка Победы.

В забеге примут участие около 2,5 тысячи человек. Им предстоит пробежать дистанцию в пять километров по территории парка.

Регистрация на мероприятие будет проходить с 8:00 до 9:00. Принять участие могут и дети – для них организуют специальную зону.

16 июля в Москве состоялся Ночной забег – 2016. Его маршрут прошел по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участникам забега открылись ночные виды на художественно подсвеченные "Золотые мозги" – здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной государства, Андреевский и Крымский мосты, здания бывшей шоколадной фабрики "Красный Октябрь" и Храм Христа Спасителя.

Кроме того, в рамках серии Московских марафонов 14 августа пройдет Музыкальный полумарафон на 21,1 километра. На мероприятие уже зарегистрировались около семи тысяч человек. Забег обещает быть самым массовым и побить рекорд полумарафона, в котором участвовали более 8 тысяч бегунов.