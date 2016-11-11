"Активные граждане" выбрали снежные игры для всей семьи

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали подвижные игры на свежем воздухе в качестве основных мероприятий для ежегодного спортивного турнира "Всей семьей за здоровьем". Об этом сообщается на портале сервиса.

В опросе приняли участие около 191 тысячи человек. Голосование проходило по 10 округам столицы, и результаты в них примерно одинаковые.

Большинство участников голосования высказались за подвижные игры на снегу (снежный боулинг, снежные бои). На втором месте оказались всевозможные эстафеты, а на третьем – различные лыжные соревнования.

Меньше всего интереса у голосовавших вызвали соревнования по конькобежному спорту – за них высказались всего 6 процентов опрошенных.

Городской спортивный турнир "Всей семьей за здоровьем" проводится в рамках одноименной межокружной спартакиады и включен в единый план физкультурных и спортивных мероприятий Москвы. Сначала состязания проходят в районах и округах, а затем победители встречаются в общегородском финале.

