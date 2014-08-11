17 августа в Москве пройдут соревнования по триатлону

Фото: ftr.org

17 августа в Москве состоятся соревнования по триатлону. "Московский триатлон-2014" пройдет в Крылатском на Гребном канале, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

В состязаниях примут участие около 600 человек, ожидается, что посмотреть на триатлон приедут около 3 тысяч зрителей.

Велогонка начнется в 9.30 и продлится примерно два с половиной часа. На этот промежуток времени перекроют Крылатскую улицу.

Беговой этап будет проходить по велодорожке вдоль Гребного канала.

Отметим, что соревнования по триатлону проводятся в три этапа - велогонка, плавание и бег.