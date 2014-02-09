Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля 2014, 19:20

Спорт

В "Московской лыжне" приняли участие около 25 тысяч человек

Соревнования "Московская лыжня" состоялись в Химках

В лыжном марафоне "Московская лыжня-2014" приняли участие около 25 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Лыжный марафон прошел 9 февраля на трассе олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" в Химках.

В ходе мероприятия сотрудники полиции не зафиксировали нарушений общественного порядка, а также массовых беспорядков.

Всего охраняли общественный порядок около 430 представителей правоохранительных органов и солдат внутренних войск МВД.

Ссылки по теме


Уточняется, что во время проведения мероприятия сотрудники полиции не зафиксировали нарушений общественного порядка, а также массовых беспорядков. Всего, в ходе марафона на территории спортивного центра дежурили около 430 представителей правоохранительных органов и солдат внутренних войск МВД.

"Московская лыжня" проводится в 17 раз и является столичным этапом открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России".

В рамках мероприятия прошли забеги на 10 километров для мужчин и женщин и на 5 километров для юных лыжников все же провели. В соревнованиях также приняли участие люди с ограниченными физическими возможностями.

соревнования лыжи Московская лыжня лыжники мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика