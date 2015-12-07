Детей в Москве бесплатно научат сноубордингу и фигурному катанию

Детей в столице бесплатно обучат зимним видам спорта

В Москве откроются спортивные площадки, на которых детей бесплатно обучат различным зимним видам спорта.

"Мы научим детей и взрослых сноубордингу, керлингу, фигурному катанию и двум видам игры в хоккей", – рассказал представитель оргкомитета новогоднего фестиваля "Путешествие в рождество" Иван Кутузов в эфире радиостанции "Москва FM".

Кутузов добавил, что экипировка и занятия абсолютно бесплатны, а записаться можно прямо на месте. Единственным исключением станет сноубординг – регистрироваться на обучение нужно заранее на официальном сайте фестиваля "Путешествие в Рождество".

Место: Тверской бульвар, Пушкинская площадь Время: с 18 декабря по 10 января 10:00 – 20:00 в будни 11:00 – 21:00 в выходные



18 декабря в столице стартует фестиваль "Путешествие в Рождество", во время которого москвичи и гости города смогут увидеть удивительное представление. Зрителям покажут ледовое гала-шоу "Лебединое озеро" по мотивам произведения Петра Чайковского. Поставил спектакль известный фигурист Петр Чернышев.

В масштабной программе примут участие более 50 артистов.

Во время фестиваля "Путешествие в Рождество" прямо на Площади Революции откроется большая ледовая арена. На ней посетители, помимо "Лебединого озера", смогут посмотреть еще несколько ярких спектаклей, например, "Щелкунчик".

Также планируется, что на лед выйдет олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и двукратный чемпион мира из Швейцарии Стефан Ламбьель.

Вход на все мероприятия свободный.