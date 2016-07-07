В Ночном забеге примут участие более пяти тысяч человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Пять тысяч человек примут участие в Ночном забеге, который пройдет 16 июля на центральных улицах столицы, сообщает mos.ru.

Участники забега пробегут 10 километров по Фрунзенской и Пречистенской набережным, которые специально перекроют для машин.

Путь бегунов пройдет мимо здания Министерства обороны, которое в ночи будет подсвечено Пушкинским и Крымским мостами. Также на дистанции установят несколько развлекательных световых зон.

Сбор участников начнется за несколько часов до старта, который намечен на 22:30. Тех, кто придет раньше, ждут конкурсы. Финиш забега будут сопровождать музыка и световые эффекты, а награждение победителей состоится у светящейся стартово-финишной арки в "Лужниках".

После Ночного забега в рамках серии Московских марафонов 14 августа пройдет Музыкальный полумарафон на 21,1 километра. На мероприятие уже зарегистрировались около семи тысяч человек. Забег обещает быть самым массовым и побить рекорд полумарафона, в котором участвовали более 8 тысяч бегунов.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Московского марафона.