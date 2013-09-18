Назван победитель конкурса на памятник героям Первой мировой войны

Победителем конкурса на лучший памятник российским героям Первой мировой войны (1914-1918) стал Народный художник РФ, глава российского Союза художников Андрей Ковальчук

Монумент в честь павших в Великой войне воинов России планируют установить на Поклонной горе в Москве к августу 2014 года, к 100-летней годовщине начала Первой мировой.

Как сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО), по инициативе которого создается памятник, проект Ковальчука вошел в пятерку лучших по итогам интернет-голосования на сайте РВИО.

Второе место занял проект заслуженных художников России Константина Зубрилина и Николая Сидорова, третье - проект скульптора Салавата Щербакова.

На конкурсе, который проводился со 2 апреля, было отобрано 15 проектов, за которые можно было голосовать на сайте РВИО. С этими работами можно было ознакомиться в июле на выставке в Историческом музее, которая с 17 августа продолжила работу в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Также РВИО открыло счета для сбора пожертвований на памятник. На данный момент удалось собрать более 5 миллионов рублей.

Помимо установки памятника власти планируют снять серию документальных фильмов. Одним из главных событий празднования станет открытие музея Первой мировой войны на базе государственного музея-заповедника "Царское село".

Напомним, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, будет отмечаться 1 августа - в день, когда в Германия объявила войну России. Задолго до боевых действий мировые державы сгруппировались в два враждебных блока. С одной стороны выступили Германия, Австро-Венгрия, Османская империя (Тройственный союз) и примкнувшая к ним Болгария. Россия, Великобритания и Франция сформировали блок Антанта.

Потери России в войне составили более 2 миллионов погибших на фронтах и свыше 3 миллионов пленных, потери гражданского населения превысили 1 миллион человек. В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.