Более трети россиян хотят удалять аккаунты умерших людей из соцсетей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

41 процент россиян поддерживают идею удаления из социальных сетей аккаунтов умерших людей, говорится в опросе "Левада-центра".

Среди всех опрошенных – а это 1,6 тысячи человек – аккаунты в соцсетях есть почти у 55 процентов респондентов. Из этого числа у 32 процентов есть в списке друзей уже умершие люди.

Что нужно сделать с "мертвыми аккаунтами"? 41 процент опрошенных считают, что их нужно удалять, 30 процентов предлагают устанавливать памятный статус, 24 процента – передавать пароль наследникам.

Сейчас памятный статус есть только в Facebook: к странице умершего добавляется пометка о смерти владельца, аккаунт не отображается у других пользователей в списках потенциальных друзей и напоминаниях о днях рождения, а доступ к нему блокируется.

При этом число выступающих за введение памятного статуса выше среди тех, у кого в друзьях есть уже умершие люди, и достигает 60 процентов.

В 2013 году аналогичную функцию запустила компания Google. В настройках аккаунта пользователь может выбрать, какие данные перейдут под контроль доверенного лица. Google также может пересылать письма, поступающие на электронную почту пользователя, доверенному лицу или автоматически отвечать на них.

А японское подразделение компании Yahoo запустило в 2014 году отдельный сервис для составления электронных завещаний.