Современный кинокомплекс и магазины: как изменится "Прага" после реконструкции

Фото: Стройкомплекс Москвы

Многофункциональный центр с кинокомплексом на 489 мест создадут на базе кинотеатра "Прага". Проект реконструкции согласован Москомэкспертизой, сообщает пресс-служба ведомства.

В кинотеатре, расположенном на улице Нижняя Масловка, дом № 10 в Северном округе столицы, появятся пять кинозалов, супермаркет, магазины парфюмерии и косметики, детский развивающий центр, кафе и рестораны. Для комфортного перемещения по зданию оборудуют два лифта, эскалаторы и лестницы.

Кинозалы приспособят для маломобильных граждан и для зрителей с пониженным слухом.

Ранее Москомархитектура утвердила проекты реконструкции семи московских кинотеатров. Их превратят в многофункциональные общественные центры, где почти треть площади отведут под современные мультиплексы

Реконструкции ждут кинотеатры "Аврора" и "Солнцево" на юго-западе столицы, "Рассвет" и "Прага" на севере, а также "Высота" в ЮВАО, "Янтарь" в ВАО и "Алмаз" на юге Москвы.