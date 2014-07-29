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Гаджеты

29 июля 2014, 14:24

Facebook отключит чат в мобильных приложениях

социальные сети Facebook

Фото: ИТАР-ТАСС

Пользователям мобильного приложения Facebook теперь придется скачивать специальное приложение для обмена сообщениями. Раньше владельцы мобильников могли использовать для этой цели встроенный чат, отныне они лишатся такой возможности.

Как сообщает техноблог TechCrunch, в ближайшие несколько дней сеть Facebook отключит чаты в своих стандартных приложениях для iPhone и Android. Если раньше пользователи могли выбирать, использовать ли им чат или устанавливать автономное приложение Messenger, то теперь выбора не останется.

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Владельцы телефонов на базе Windows Phone пока что сохранят возможность использовать стандартный чат, хотя и им будут присылать оповещения, предлагающие установить новое чат-приложение. Обладателей iPhone и Android будут по электронной почте информировать о том, почему на их гаджетах больше не работает чат.

Неделей ранее на два приложения окончательно разделился и сервис Foursquare. В самом Foursquare остались только рекомендации по лучшим местам в округе, сформированные на основе пользовательских отзывов, а функция чекинов перешла в новое приложение Swarm, ассоцированное с Foursquare.

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