Москва виртуальная: Алла Боголепова о том, за что любить свои фото в соцсетях

Колумнист Алла Боголепова – о фотографиях в социальных сетях и женском возрасте.

У москвичей в этом году был прекрасный сентябрь: мы гуляли, устраивали пикники, собирали грибы и благодарили мать-природу за неожиданный подарок. Теперь, когда зима близко, мы переселяемся в интернет. Потому что привычка быть среди людей осталась, а из дома вылезать неохота.

Социальные сети уже давно больше чем просто экзотическая забава – это довольно значимая часть нашей повседневной жизни. Особенно важная для жителей мегаполиса, которые привыкли постоянно быть на связи – и не только потому что этого требует работа. Технологии позволяют нам транслировать в сеть свою жизнь, от утренней чашки кофе до огней вечерней Москвы, одним нажатием кнопки. Это не хорошо и не плохо, это факт.

Скучающий высокоинтеллектуальный юзер наливает чашку чая, садится за компьютер и открывает социальную сеть с целью "на людей посмотреть" – такая вот замена реальному общению в холодное время года. Но есть одна маленькая проблема: сетевое общение – лишь отражение жизни, но никак не ее аналог. Поэтому скучающему юзеру не очень-то нравится то, что он видит. Какие-то вечные котики, демотиваторы, пироги, детские праздники… Кому это интересно? Кто все эти люди и почему они засоряют ноосферу своими никому неинтересными физиономиями? Должно быть, это тупые самовлюбленные телки. Да, точно. Только тупая самовлюбленная телка будет каждый день постить свои портреты. Дальше юзер вздохнет и займется (иногда публично) подсчетами: каков процент тупых самовлюбленных телок в пятнадцатимиллионном населении Москвы?

Ну что ж. Я – одна из этих "тупых самовлюбленных телок". Я выкладываю в сеть довольно много своих фотографий. Ну, если уж совсем честно, до фига как много. Не так чтобы гигабайты, конечно, но иной раз и по две в день. Почему я это делаю?

Если бы у меня была табличка "Сарказм", я бы подняла ее над головой, включила самый противный из всех своих голосов и сказала: потому что я глубоко неуверенное в себе чмо, и моя заниженная самооценка требует трехразового питания в виде лайков и восторгов посторонних людей. Ну как желудок, в который, хочешь не хочешь, а калории забрось. Или вот еще хорошо: потому что я хочу выйти замуж за миллионера и надеюсь, что он увидит мои гениальные ноги и падет к ним вместе со своими яхтами, акциями и миллионными оффшорами. А то, например, так: потому что я считаю себя настолько офигенной, что не имею права лишать мир счастья лицезреть этакую красоту.

Но таблички у меня нет, так что можно попытаться вызвать внутреннее быдло и мрачно рявкнуть: а вам какое дело, что я творю на личной странице? Хочу и выкладываю. Не нравится – не смотри.

Если быдло в спячке, поищем кнопку "Сиротка Марыся": да поймите вы, люди, мне почти сорок, женской жизни осталось с хвост поросенка, не судите, дайте порадоваться напоследок… Спасибо что живой, да.

Правда, однако, в том, что все это неправда.

Восторгов я получаю немного – мои френды люди умные и комментить предпочитают тексты, а не фото. Миллионера я не ищу, потому как десять лет замужем, и браком чрезвычайно довольна. К внешности своей отношусь более чем скептически, а вот в склеп Умершей Сексуальности (см. "Сиротку Марсыю") пока не собираюсь. Ну а хамить просто не люблю.

Поэтому я постараюсь быть честной.

Первая причина, по которой я выкладываю свои фото в сеть: они у меня есть. И их авторам приятно, когда их работы – любительские или профессиональные – ценят. Вспомните, сколько снимков делается на семейных торжествах, в отпусках и просто так, без повода. Вспомните, как ваш муж, подруга или ребенок жали на кнопку фотоаппарата, желая запечатлеть ваши хорошие моменты. Неужели вы не гордитесь тем, что в определенную минуту вы показались кому-то настолько красивой, что он захотел "остановить мгновенье"? Неужели вам не жалко, что снимки, сделанные с любовью и уважением, сгинут в глубинах компьютерной памяти? Возможно, вы найдете их спустя много лет, когда решите почистить память компьютера, пролистаете и даже не вспомните, по какому поводу они были сделаны. Мне – жалко.

Причина вторая: мне почти сорок. Забудьте про сиротку Марысю. Да, мне почти сорок, и я знаю, какой это гнусный возраст – в том смысле, что женщины его боятся. Да, во многих своих проявлениях Москва уже давно европейский город. К сожалению, это не касается отношения к женскому возрасту. У нас тут все сурово: минуло двадцать пять годков – отправляйся на свалку истории. Пугает? Очень.

Мне повезло от этого страха избавиться. Как – рассказывать долго. Но я больше не боюсь своего возраста. Я просто впервые в жизни искренне считаю свою внешность "неужасной", я нравлюсь себе больше, чем в двадцать лет, и читаю неправильным это скрывать. Наше патриархальное общество – как, кстати, любое патриархальное общество вне зависимости от национальности – пребывает в уверенности, что сорокалетняя женщина это отработанный материал. Замученная жизнью баба с усталыми глазами или "отчаявшаяся гламурная сучка", ввалившая в губы, сиськи и гладкость кожи сумму, равную бюджету Туркмении. Нет. Нет! Мне почти сорок, у меня морщины и сложение "атлетичной лошадки" – это, если что, не комплимент. За "атлетичную" спасибо тренажерам, за лошадку – матери природе. Жаль, что лошадка эта не ахалтекинская, а скорее владимирская. Но я счастлива, что хотя бы к сорока годам поняла: надо радоваться тому, что есть. Вот я и радуюсь. И всем женщинам советую. Вы хороши, вы чертовски хороши, когда довольны собой. Когда не паритесь из-за возраста, веса, стоимости платья. Простите, конечно, за банальность, но нет в мире ничего красивее счастливой улыбки. А счастье ведь отнюдь не монополия юности. Не-не-не, я не лезу в "гуры стиля" и никого ничему не учу. Но если кто-то посмотрит на мои дешевые шорты и сорокалетнюю морду и подумает "А помирать нам рановато" – ну что, ура. Эйджизм получил еще один пинок.

Причина третья и, пожалуй, главная. Я живу в Ховрино. Моя лучшая подруга – в Щербинке. Другая подруга – в Крылатском. Мы, конечно, постоянно созваниваемся, мы знаем друг о друге почти все, но видимся очень редко. И не надо сейчас про то, что "твой выбор, могла бы поднять задницу и доехать до другого конца Москвы – в конце концов, это один город". Один, да. Этот "один" город по населению в полтора раза больше "одной" страны, такой, например, как Португалия. Два часа в один конец: вот сколько времени мне нужно, чтобы доехать до Щербинки. Мы не жалуемся. Редкие встречи не разрушают нашу дружбу. И не в последнюю очередь благодаря интернету.

Для обычных людей вроде меня социальные сети – это не средство продвижения, не рекламная площадка и не высокая трибуна. Это просто возможность быть на связи с теми, кого ты любишь, и кто далеко. С московскими подругами. С друзьями, которые живут на другом конце света. Со случайными попутчиками, которые нашли тебя в сети. Да просто с людьми, близкими тебе по духу – пусть даже вас свела социальная сеть, и вы никогда не виделись "вживую". Не знаю, как вы, а я хочу видеть их лица. Их мужей, их детей, их собак. Их пироги, кактусы на подоконнике, новые стрижки и маникюр. Эти люди – часть моей жизни, и мне нравится, когда они позволяют мне видеть эту жизнь. Люди. Самое ценное, что у меня есть. И потому мне не нужно высокохудожественной фотографии куска только что испеченного торта на красивой тарелке. Подруга, возьми торт в руки и улыбнись в камеру, если он удался. Не показывай мне Колизей – я его видела, а если нет, то найду в интернете. Покажи мне, что ты чувствовала, когда оказалась рядом с этими древними камнями. Они, античные, куда менее важны для меня, чем твои эмоции. Покажи мне свое лицо. Сделай селфи или пусть тебя щелкнет случайный прохожий – я хочу видеть ТЕБЯ у Колизея, а не Колизей в лучах заката. И я знаю, что многие мои друзья рады открыть утром какой-нибудь фейсбук и поглядеть на мою физиономию. Им нравится видеть, как я меняюсь – потому что это и есть жизнь. А не перепосты умных мыслей и не котики. Хотя если это ваш котик – валяйте, давайте котика. Только возьмите его на руки и войдите в кадр вместе.

