Создание операторов связи является хорошим маркетингом соцсетей – эксперт

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Создание соцсетями сотовых операторов является хорошим маркетинговым ходом. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил генеральный директор агентства "Социальные сети" Денис Терехов.

До конца этого года социальная сеть "ВКонтакте" запустит собственного оператора сотовой связи – VKmobile. Расплачиваться за услуги оператора можно будет как деньгами, так и различными действиями в социальных сетях, например, лайками или рекламными постами.

"Создание соцсетями сотовых операторов является распространенным маркетинговым ходом. Это дает широкие возможности для коммуникации. Я не исключаю, что компания сможет буквально физически раздавать собственные сим-карты. Лояльность аудитории дает компании возможность зарабатывать с помощью дополнительных сервисов", – отметил эксперт.

Аудитория соцсетей сравнима с числом пользователей сотовых операторов

"Аудитория "ВКонтакте" насчитывает около 90 миллионов человек, из которых порядка 50 миллионов являются активными пользователями – эти числа сопоставимы с количеством пользователей операторов мобильной связи", – добавил гендиректор агентства "Социальные сети".