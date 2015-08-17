Роскомнадзор получит право на внезапные проверки в электронной почте и соцсетях

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Роскомнадзор сможет проводить внезапные проверки интернет-сервисов, зарегистрированных как организаторы распространения информации - мессенджеров, социальных сетей и микроблогов. Об этом говорится в проекте административного регламента, опубликованном на сайте правовой информации.

При проверке ведомство сможет знакомиться со списками зарегистрированных пользователей сервисов, а также получать информацию о приеме, передаче, доставке текстовой и мультимедийной информации.

Роскомнадзор должен будет сообщить о предстоящей проверке за двое суток. Однако в отдельных случаях ведомство может провести ее и без предупреждения. Срок проверки составляет не более 30 дней, но она может быть продлена еще на 20 суток.

Поводом для проверки могут стать обращения в Роскомнадзор органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, или истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения.

Ранее m24.ru сообщало, что страницу социального новостного сайта Reddit внесли в "черный список" в среду, 12 августа, по решению ФСКН, обнаружившей на сайте пропаганду употребления наркотиков. Из-за технических особенностей ресурса у части операторов он был заблокирован полностью.

Спустя день Роскомнадзор исключил страницу Reddit из реестра противоправной информации. 13 августа от администрации ресурса на "горячую линию" Роскомнадзора поступило письмо, в котором сообщается о прекращении доступа к запрещенной информации на территории России.

Reddit является социальным новостным сайтом, в котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки информацию в интернете. Ресурс поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения. Наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта.