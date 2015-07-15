Фотосервис "ВКонтакте" станет конкурентом Instagram в России – эксперт

До конца этой недели "ВКонтакте" запустит отдельное приложение для обработки фотографий, которое будет работать на мобильных устройствах под управлением iOs и Android.
Руководитель компании LiveInternet, председатель совета Института развития интернета Герман Клименко рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что новый сервис станет популярным в России.
"Думаю, что новый сервис в "ВКонтакте" не станет конкурентом Instagram в мировом масштабе. Но у Mail.ru, а "ВКонтаке" входит в этот холдинг, очень хорошо получаются внутренние сервисы для людей. У них прекрасно живет мессенджер "Aгент Mail.Ru".
Думаю, что нельзя создавать универсальный сервис. Когда все в одной универсальном устройстве, оно не выполняет ни одной из функций. Люди хотят иметь отдельную историю. В России для Instagram он будет серьезным конкурентом. А на мировом рынке ниша уже занята, мы не сможем туда прийти", – пояснил он.
Как пишут "Ведомости", социальная сеть может также запустить свой мессенджер. Об этом на медиафоруме "Территория смыслов" заявил гендиректор "ВКонтакте" Борис Добродеев.
Приложение для обмена сообщениями будет иметь свой бренд и интегрироваться как с телефонной книгой, так и с приложением "ВКонтакте".
Напомним, с 1 июля в соцсети появилась новая опция "платные посты", которые появляются в лентах избранных пользователей. "Она доступна всем рекламодателям. Это обычная запись в группе, которую можно продвинуть, чтобы она показывалась в лентах тех, кто на вас даже не подписан", – рассказал недавно в эфире радиостанции "Москва FM" пресс-секретарь социальной сети "ВКонтакте" Георгий Лобушкин.
Сейчас аудитория сети насчитывает 70 миллионов человек в сутки.