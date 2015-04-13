Роскомнадзору разрешили читать переписку пользователей в соцсетях

Фото: ТАСС

Роскомнадзору разрешили проверять переписку пользователей социальных сетей, а также блогеров. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров России Дмитрий Медведев.

В список ресурсов, подлежащих проверке, попали "Одноклассники", "ВКонтакте", различные сервисы электронной почты, а также блог-платформы (какие – не сообщается).

Роскомнадзор будет проверять переписку пользователей, а затем специалисты ведомства займутся анализов ресурсов организатора распространения информации.

"Комиссия (организуется для проверки уполномоченными лицами Роскомнадзора) устанавливает факты приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет организатором распространения информации", - говорится в постановлении.

Постановление принято в рамках мер по борьбе с терроризмом.

В ведомстве опровергли получение права на чтение переписки пользователей. По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, ведомство может собирать и хранить информацию о действиях пользователей, но не приватные разговоры, сообщает МИА "Россия сегодня".

Отметим, что 7 апреля Мещанский суд столицы обязал портал Lurkmore удалить картинку с Валерием Сюткиным, иллюстрирующую мем. На портале Lurkmore размещена статья об интернет-меме, призывающем бить женщин. В качестве иллюстрации к высказыванию была использована фотография певца Валерия Сюткина.

Представители Роскомнадзора обращались к администраторам сайта с просьбой удалить фотографию Сюткина, но получили отказ. Поэтому пришлось направить в суд иск с требованием признать страницу с изображением певца запрещенной.