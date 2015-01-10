Социальная сеть "ВКонтакте" работает с перебоями

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Вечером, 10 января, социальная сеть "ВКонтакте" начала работать с перебоями. Как сообщил в своем "Твиттере" пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, вскоре неполадки устранят.

"Восстановили работоспособность ВКонтакте. В ближайшее время работоспособность всех разделов сайта придет в норму", - говорится в сообщении.

Добавим, что в настоящий момент пользователи "ВКонтакте" не могут своевременно обновлять страницы, отсылать и получать сообщения, публиковать новости и фотографии.