Instagram разрешил заходить с двух аккаунтов одновременно

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Любители Instagram смогут пользоваться несколькими аккаунтами одновременно, пишут Дни.Ру.

До недавнего времени пользоваться двумя аккаунтами сразу в Instagram было нельзя. Однако теперь с помощью новшества можно будет быстро переключаться с одного аккаунта на другой без необходимости разлогиниваться и логиниться заново. При этом в уведомлениях будут содержаться обозначения о том, к какой именно учетной записи относятся те или иные комментарии, лайки и так далее.

Пока этой функцией могут пользоваться лишь некоторые пользователи. Однако в скором времени такая возможность станет доступна всем. Особенно полезным это нововведение будет для людей, ведущих сообщества сразу нескольких проектов.

