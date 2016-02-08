Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля 2016, 14:41

Сайты и приложения

Instagram разрешил заходить с двух аккаунтов одновременно

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Любители Instagram смогут пользоваться несколькими аккаунтами одновременно, пишут Дни.Ру.

До недавнего времени пользоваться двумя аккаунтами сразу в Instagram было нельзя. Однако теперь с помощью новшества можно будет быстро переключаться с одного аккаунта на другой без необходимости разлогиниваться и логиниться заново. При этом в уведомлениях будут содержаться обозначения о том, к какой именно учетной записи относятся те или иные комментарии, лайки и так далее.

Пока этой функцией могут пользоваться лишь некоторые пользователи. Однако в скором времени такая возможность станет доступна всем. Особенно полезным это нововведение будет для людей, ведущих сообщества сразу нескольких проектов.

"Москва гид": Как стать королем Instagram

В настоящий момент в Instagram зарегистрированы более 400 миллионов человек. Если вы хотите сделать свой аккаунт самым популярным, найдите свой неповторимый стиль и не переставайте снимать.

Ссылки по теме


социальные сети фотографии Instagram аккаунты сайты и приложения фотосервис сэлфи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика