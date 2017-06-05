Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 13:49

Общество

Стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Фото: ТАСС/Barcroft Images/Jason Weingart

Канадец Теюнис Весселс, спокойно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и соцсетей, сообщает "Газета.ру". Мужчину прозвали "Чаком Норрисом газонокосилок" за его невозмутимость во время стихийного бедствия.

Вирусный снимок сделала жена Весселса Сесилия. Она пояснила, что муж знал о торнадо, но не волновался, поскольку недавно посетил семинар, посвященный таким явлениям природы.

Кроме того, торнадо прошел в двух километрах от дома Весселсов – в провинции Альберта. На снимке кажется, что воронка гораздо ближе. Сесилия также отметила, что шторм стих довольно быстро.

социальные сети Канада торнадо жизнь в мире

