Стригущий газон на фоне торнадо канадец стал звездой

Фото: ТАСС/Barcroft Images/Jason Weingart
Канадец Теюнис Весселс, спокойно стригущий газон на фоне торнадо, стал звездой СМИ и соцсетей, сообщает "Газета.ру". Мужчину прозвали "Чаком Норрисом газонокосилок" за его невозмутимость во время стихийного бедствия.
Вирусный снимок сделала жена Весселса Сесилия. Она пояснила, что муж знал о торнадо, но не волновался, поскольку недавно посетил семинар, посвященный таким явлениям природы.
Кроме того, торнадо прошел в двух километрах от дома Весселсов – в провинции Альберта. На снимке кажется, что воронка гораздо ближе. Сесилия также отметила, что шторм стих довольно быстро.
"Cecilia Wessels said her husband Theunis was "calm, in control""— Nick Ashdown (@Nick_Ashdown) 5 июня 2017 г.
#MeanwhileInCanadahttps://t.co/B0D0qAdwT2 pic.twitter.com/dmjtYVAxtb