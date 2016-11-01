Список прослушанных аудиозаписей появился в соцсети "Вконтакте"

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Список прослушанных аудиозаписей появился в социальной сети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба соцсети в своей группе LIVE.

В новой вкладке теперь будут сохраняться не более 200 треков, каждый из которых был прослушан не менее чем на 60 процентов. Список видно только пользователю, чужие прослушанные аудиозаписи посмотреть не получится.

Пока учитываются треки, которые прослушиваются в веб-версии сайта.

Кроме того, появились новые функции в видеоплеере. Теперь ролики можно замедлять или ускорять, а также скопировать ссылку на определенный кадр в видео.