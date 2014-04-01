Павел Дуров ушел с поста гендиректора соцсети "ВКонтакте"

Фото: личная страница Павла Дурова "ВКонтакте"

Основатель популярной в России социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров заявил об уходе с поста генерального директора компании. Об этом он написал 1 апреля на своей личной странице.

"В результате событий, последовавших за изменением акционерного состава "ВКонтакте" в апреле 2013 года, свобода действий генерального директора в управлении компанией значительно сократилась. Становится все сложнее отстаивать те принципы, которые некогда были заложены в основу нашей социальной сети", - отмечается в заявлении.

Дуров также отметил, что уходит вслед за своим братом, который в середине прошлого года покинул должность технического директора. "Я снимаю с себя обязанности генерального директора "ВКонтакте", - заявил он.

"Спасибо всем пользователям, которые поддерживали и вдохновляли меня эти семь лет. Я буду и дальше участвовать в жизни "ВКонтакте" на правах основателя, однако формальные посты в новых условиях мне не интересны", - подытожил Дуров.

Напомним, что январе 2014 года Дуров заявил о продаже 12 процентов акций соцсети, но при этом остался генеральным директором компании.