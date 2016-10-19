Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Уникальные школы трансформеры появятся в Москве, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Здания расположатся в Щербинке на улице Брусилова, в Южном Бутово на улице Адмирала Лазарева и на Воротынской улице в СЗАО.

Здания будут построены таким образом, что их можно будет трансформировать в блок начальных классов или детский сад. При этом, стоимость трансформации составит от 45,58 тысячи рублей до 264,52 тысячи.

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что проектировщики заложили максимальные параметры зданий в силу того, что для детских садов и блока начальных классов действуют различные санитарные нормы и правила. Если высота потолков школьного спортзала должна быть не меньше шести метров, а в детском саду – не менее трех, то потолки спортзалов всех зданий будут не ниже шести метров.