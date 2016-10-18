Центр соцобслуживания в Западном Бирюлеве будет введен до конца года

Фото: stroi.mos.ru

Центр социального обслуживания населения в Западном Бирюлеве будет введен до конца года, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Трехэтажное здание расположено по адресу: Медынская улица, владение 11А. Работы в настоящий момент находятся в стадии завершения. Строители заканчивают чистовую отделку первого и второго этажей и проводят остаточные работы по внутренней и внешней инженерии. Прилегающая территория благоустроена уже на 90 процентов.

На первом этаже будут предусмотрены актовый зал, комнаты для первичного приема граждан, помещения кризисного центра, кабинеты психолога, юриста, и социального педагога, комната охраны, помещение отделения срочного социального обслуживания, гардероб для посетителей, столовая с обеденным залом.

На втором этаже расположатся помещения для дневного пребывания граждан, тренажерный зал, фитобар, массажный кабинет, компьютерный класс, помещения соляной пещеры и бильярдная. На третьем этаже планируется открыть кабинет социального обслуживания, кабинет мобильной социальной службы, танцевальный зал, административные помещения.

Для маломобильных групп населения будут созданы условия для удобного и безопасного передвижения, а вертикальная связь между этажами будет обеспечена лифтами и пандусами. Максимальная пропускная способность ЦСО по приему граждан составит 496 человек в день.

По словам[/URLEXTERNAL] руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева, с 2013 по 2015 годы за счет средств городского бюджета в столице было построено и введено в эксплуатацию пять социальных объектов.

В текущем году из двух запланированных соцобъектов один уже введен – спальный корпус на территории геронтопсихиатрического центра милосердия.