Программу обучения специалистов по работе с приемными семьями создадут в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Программу обучения для специалистов по работе с приемными семьями разработают в столице, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. По ней будут готовить психологов, социальных работников и педагогов. Обучение должно минимизировать количество возвратов детей из приемных семей.

Как рассказала замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева, такой проект будет новинкой не только для столицы, но и для всей России.

Она также отметила, что в 2016 году число детей, которых вернули в детские дома, составило около 0,8 процента от общего числа воспитанников замещающих семей.

Всего в столице проживают 20 600 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 18 700 детей воспитываются в семьях. Только девять процентов – в детских домах.